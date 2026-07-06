Amed Sportif Faaliyetler Kamp Çalışmalarına Başladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, 1 Temmuz itibarıyla Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yüksek rakımın avantajlarından faydalanmayı hedefleyen Diyarbakır temsilcisi, kamp programı kapsamında fiziksel ve taktiksel çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Teknik Direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular; pas organizasyonları, topa sahip olma çalışmaları, duran top organizasyonları ve atletik koşu organizasyonları üzerinde duruyor. Teknik heyet, kamp sürecinde oyuncuların fiziksel seviyelerini üst noktaya çıkarmanın yanı sıra takım uyumunu da artırmayı hedefliyor.

17 Temmuz'a kadar Erzurum'da çalışmalarına devam edecek olan yeşil-kırmızılılar, kamp döneminde hazırlık maçlarıyla da yeni sezon öncesi eksiklerini görmeyi planlıyor. Erzurum kampının ardından ikinci etap hazırlıklarına geçecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk sezonuna en iyi şekilde başlamayı amaçlıyor. - ERZURUM