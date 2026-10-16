Amed Sportif, Konyaspor'u yenerse veya berabere kalırsa iç saha serisi 27 maça çıkacak - Son Dakika
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Amed Sportif, Konyaspor'u yenerse veya berabere kalırsa iç saha serisi 27 maça çıkacak

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Konyaspor'u ağırlayacak Amed Sportif Faaliyetler, 26 maçlık iç saha yenilmezlik serisini 27'ye çıkarmayı hedefliyor. Diyarbakır ekibi, bu sezon 14 puanının 12'sini iç sahada kazanırken Nedim Şimşek, seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Amed Sportif Faaliyetler, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Amed Sportif Faaliyetler, 16 Mart 2025'te Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK'ye sahasında 2-1 yenilmesinin ardından başlayan iç saha yenilmezlik serisini Süper Lig'de de sürdürdü.

Diyarbakır ekibi, 4 Nisan 2025'te Iğdır FK ile golsüz berabere kaldığı maçtan bu yana iki farklı ligde sahasında oynadığı 26 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Amed Sportif Faaliyetler, 2024-2025 sezonunda Erzurumspor FK mağlubiyetinin ardından sahasında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de sahasında oynadığı 19 maçın tamamını yenilgisiz tamamlayan yeşil-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 47 puan topladı. Ligi 74 puanla ikinci sırada bitiren ekip, Süper Lig'e yükseldi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'de ise sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0, Trabzonspor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 5-0 ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Diyarbakır temsilcisi, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'de sahasında oynadığı son 26 karşılaşmada 20 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Bu sezon ligdeki 14 puanının 12'sini taraftarı önünde kazanan Amed Sportif Faaliyetler, 8. haftaya üçüncü sırada girdi.

İç sahadaki yenilmezlik serisini 27 maça çıkarmak istiyor

İç sahada oynadığı 26 maçta rakiplerine galibiyet şansı tanımayan Diyarbakır temsilcisi, bu başarısını TÜMOSAN??????? Konyaspor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, yarın TÜMOSAN??????? Konyaspor karşısında alacağı galibiyet veya beraberlikle iki farklı ligde sürdürdüğü iç saha yenilmezlik serisini 27 maça çıkaracak.

Amed Sportif Faaliyetler, TÜMOSAN??????? Konyaspor'u mağlup etmesi halinde ise bu sezon Süper Lig'de sahasındaki üst üste 5. galibiyetini alacak.

Nedim Şimşek: "İlk deplasman galibiyetimizi de alacağız"

Amed Sportif Faaliyetler'in futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek, AA muhabirine, Süper Lig'de 7 maçta 14 puan alarak çok güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

İç sahada yenilmezlik serilerini sezon sonuna kadar devam ettirmek istediklerini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"2025'teki Erzurumspor maçında burada yenilmiştik. O günden bugüne burada yenilmedik Allah'a şükür. Süper Lig'in dinamikleri çok farklı. Süper Lig'de bunu devam ettirmek zor ama biz zor olanı severiz. Taraftarımızın desteğiyle inşallah senenin sonuna kadar bu sahada yenilmeyiz. İç sahadaki başarının en büyük mimarı taraftarlarımız. Taraftarlarımızın yaşattığı atmosfer, tezahüratlar inanılmaz bir şekilde takımımızı sürüklüyor. Bu nedenle iç sahada futbolcularımız taraftarının önünde daha dinamik oynuyor. Taraftarımızın içi rahat olsun, ilk deplasman galibiyetimizi de alacağız en yakın süreçte. Fakat Süper Lig çok başka, birinci lige benzemeyen bir lig. O yüzden her maçımız ayrı bir zor geçecek."

Hem iç sahada hem de deplasmanda taraftarlarının desteğini sürekli hissettiklerini vurgulayan Şimşek, bu desteğin sürmesini istedi.

"Hedefimiz bu lige renk katmak"

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini dile getiren Şimşek, rakiplerinin kolay gol yemeyen bir takım olduğunu ifade etti.

Şimşek, "Lig uzun bir maraton, bu maratonda inişler ve çıkışlar her zaman olacaktır. Bizim hedefimiz bu lige renk katmak, heyecan getirmektir. Bu heyecanı yaşıyoruz. Konyaspor'u yenmek için sahaya çıkacağız. Hem içeride hem de dışarıda her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigDiyarbakırKonyasporFutbolSporSon Dakika

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