Amed Sportif, kupada Karşıyaka ile eşleşti; Galatasaray deplasmanına motive oldu - Son Dakika
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Amed Sportif, kupada Karşıyaka ile eşleşti; Galatasaray deplasmanına motive oldu

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Amed Sportif, kupada Karşıyaka ile eşleşti; Galatasaray deplasmanına motive oldu
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Amed Sportif, kupada Karşıyaka ile eşleşti; Galatasaray deplasmanına motive oldu
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Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Karşıyaka ile eşleşti. Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına çok iyi motive olduklarını ve güzel sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına çok iyi motive olduklarını ve müsabakadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Amed Sportif Faaliyetler, bu turda Karşıyaka ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, "Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye Kupası önemsediğimiz bir kupa. Ligdeki durumumuza bağlı olarak oradaki iddiamızı da sürdüreceğiz. Bizim için Türkiye Kupası'nda ligdeki diğer maçtan bir farkı yok. Biz her maça aynı önemde çıkıyoruz. Şu anda güzel bir havamız var. Takımda güzel bir hava yakaladık. İyi bir yerdeyiz, iyi gidiyoruz. İnşallah bunu sürdüreceğiz. Sene sonunda da en güzel yerde bitireceğiz. Hem Türkiye Kupası'nı hem de ligi güzel bir yerde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçına çok iyi motive olduk"

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da konuşan Altın, "Biz her maça aynı havayla çıkıyoruz. Galatasaray'ın lider olması ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olmasından kaynaklı daha fazla önemsediğimiz bir maç. İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz. Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız. Galatasaray'ın dün akşam oynadığı maçtan ziyade bizim kendi durumumuz ilgilendiriyor. Biz bütün maçlara aynı havayla hazırlanıyoruz. Bizim için Galatasaray'ın dün maç oynayıp oynamadığının çok bir önemi yok. Bizi, sadece bizim takımın mevcut durumu ilgilendiriyor. Çok iyi bir havamız var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıMustafa AltınGalatasarayKarşıyakaFutbolSporSon Dakika

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