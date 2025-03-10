Amed Sportif, Pendikspor'u Yendi! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Amed Sportif, Pendikspor'u Yendi!

Teknik Direktör Servet Çetin, maçın genelinde üstün olduklarını ve özgüven kazandıklarını belirtti.

10.03.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Servet Çetin: "Maçın genelinde üstün taraf bizdik"

İSTANBUL - Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 1-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Servet Çetin, maçın genelinde üstün tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 1-0'lık skorla yendi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "İlk deplasman galibiyetimiz. Bizim için önemli. Maçtan önce futbolcularıma önemli bir maç olduğunu ve oymamamız gerektiğini söyledim. Hafta içi rakip analizinde özellikle 4-4-2 karşıladıkları için genelde 6 numaramız mutlaka boşa düşecek ve oradan oyun kurabileceğimizi analiz ettik. İlk yarı bunu çok iyi yaptık. İlk yarı 3-4 tane net pozisyonumuz var, değerlendiremedik. İkinci yarı rakip 6 numaramıza önlem aldı. Bu sefer beklerimiz boşa düştü, onları kullandık. Ne çalıştıysak oyuncu arkadaşlarımız harfiyen yerine getirmeye çalıştılar. Tek handikabımız bu kadar pozisyona girip gol atamamak. Rakip ceza sahası içerisinde 25 kere topla buluşmuşuz ve 90 küsürde gol atmışız. Bu bizim için olumsuz bir yön. Son dakikalarda gol bulup kazanmamız bizim için olumsuzluk. Maçın genelinde üstün taraf bizdik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Berabere ayrılsaydık gerçekten çok üzülecektik" dedi.

Ligin kalan bölümünde hedeflerinin üst sıralar olduğunun altını çizen Çetin, "Şimdi tamamıyla alt sıralardan kopmuş olduk ve yukarı hedefimiz netleşti. Önümüzde Erzurumspor maçı var. Onu da kazanırsak çok farklı şeyler konuşacağız. Bu günkü galibiyet özgüven anlamında oyuncu arkadaşlarımıza müthiş oldu. Belli bir oyun anlayışımız var, rakibe oyun üstünlüğümüzü yıkmasını biliyoruz. İnşallah bundan sonra daha da net olacağız. Bundan sonraki maçlarımız daha keyifli olacak. 3 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Servet Çetin, Pendikspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif, Pendikspor'u Yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Vedat Milor’dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum
Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Atalanta, Juventus’a yağmur gibi gol attı Atalanta, Juventus'a yağmur gibi gol attı
Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı

18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
18:10 Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:33 Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:07 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
07:51 Vedat Milor’dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum
07:37 Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
07:37 Atalanta, Juventus’a yağmur gibi gol attı Atalanta, Juventus'a yağmur gibi gol attı
07:29 Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
07:09 Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
04:31 Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 19:18:51. #7.12#
SON DAKİKA: Amed Sportif, Pendikspor'u Yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.