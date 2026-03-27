Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcu Bobby Adekanye'nin transferine ilişkin doğan bonservis bedeli nedeniyle açılan dosyada gerekli ödemenin yapıldığını ve geçici transfer yasağının kaldırılacağını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Go Ahead Eagles Kulübünden 8 Ocak 2025'te transfer edilen Adekanye'nin bonservis bedeline ilişkin ilgili kulübün FIFA'ya başvuruda bulunduğu belirtildi.
Söz konusu ödemenin kulüp tarafından gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ödeme belgelerinin FIFA'nın ilgili sistemlerine yüklenmesinin ardından geçici transfer yasağının kaldırılacağı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif'ten Adekanye Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?