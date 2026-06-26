Amed Sportif'ten David Bates Transferi

Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak Belçika ekibi Standard Liège'de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.