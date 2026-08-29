Amed, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Amed Sportif, Trabzonspor maçı için antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın yapacak.
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Amed, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?