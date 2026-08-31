Amed, Trabzonspor'u 2-1 Yendi
Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Umut Meraş, Bates (Dk. 61Mehmet Yeşil), Dellova, Raveloson, Gökhan Gül (Dk. 61 Furkan Soyalp), Sor (Dk. 50 Orban), Dia Saba, Diagne (Dk. 79 Cisse), Ballet, Krasniqi
Trabzonspor: Onana, Tavares (Dk. 58 Ozan Tufan), Muçi (Dk. 71 Pina), Salah, Savic, Mustafa Eskihellaç, Nwaiwu, Onuachu, Cabral (Dk. 71 Metehan Mimaroğlu), Melih Kabasakal, Saviolo (Dk. 34 Aral Şimşir)
Goller: Dk. 11 Muhammed Salah (Trabzonspor) Dk. 45 Sor, Dk. 90 Orban (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Dk. 39 Sidny Lopes Cabral, Dk. 44 Nwaiwu (Trabzonspor), Dk. 75 Ballet, Dk. 84 Umut Meraş, Dk. 86 Furkan Soyalp, Dk. 90 Orban (Amed Sportif Faliyetler)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
70. dakikada Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Lafont, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
74. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
90. dakikada Mehmet Yeşil'in pasında Orban, kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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