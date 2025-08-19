Amed ve Erzurumspor 2-2 Berabere Kaldı

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Samet Özkul

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Mehmet Murat Uçar, Alberk Koç (Dk. 78 Çekdar Orhan), Cassubie (Dk. 46 Oktay Aydın), Sinan Kurt, Diaa Sabi'a, Adama Traore (Dk. 77 Kahraman Demirtaş), Fernando Andrade (Dk. 77 Hasan Yıldırım), Diagne

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 78 Hüsamettin Yener), Crociata (Dk 90+2 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk 90+2 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 78 Bozic), Eren Tozlu (Dk 90+2 Gerxhaliu)

Goller: Dk. 8 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 87 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 10 Diaa Sabi'a, Dk. 58 Fernando Andrade (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 29 Giorbelidze, Dk. 87 Mustafa Yumlu, Dk. 88 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 65 Diaa Sabi'a, Dk. 83 Oktay Aydın, Dk. 83 Hasan Yıldırım, Dk. 86 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK 2-2 berabere kaldı.

Bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı, bazı taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşmayı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de izledi.