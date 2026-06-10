Amedspor, Besnik Hasi ile Anlaştı - Son Dakika
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Amedspor, Besnik Hasi ile Anlaştı

Amedspor, Besnik Hasi ile Anlaştı
10.06.2026 22:14
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Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük koltuğuna Besnik Hasi'yi getirdi. Şeyhmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen törende Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Törenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasi, "Bugün Amedspor üyesi olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında bir şekilde Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Kariyerimde daha önce doğru yerde veya doğru projede bulunmadığım zamanlar oldu ama bu sefer doğru projede, doğru yerde ve doğru zamanda olduğuma inanıyorum. İlk görüşmemi Nedim ve Serkan Bey ile gerçekleştirdim. Başka bir kulüple görüştükten sonra kendileriyle İstanbul'da görüşme şansımız oldu. Beni oldukça rahat ve projeye inandıracak şekilde karşıladılar. Bugün buraya bu işi nihai bir sözleşmeye bağlamak için gelmiş bulunuyoruz. Umarım ligde güzel bir yarışın içinde oluruz" dedi.

'AMEDSPOR TARAFTARINI OLDUKÇA BEĞENDİM'

Taraftarın gücüne inandığını belirten Hasi, "Umuyorum ki ekibim ve oyuncularımla birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Görüntülerden edindiğim izlenime bakacak olursak Amedspor taraftarını oldukça beğendim. Ben de onlar gibi yoğunluk ve tutku seven bir insanım. Onların istediği ofansif oyunu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bir sonraki adımı düşünüyordum. Daha önce Belçika'da birkaç kulüple görüşme şansım oldu. Ancak Nedim Bey ve başkanımızın konuşmaları beni projeye inandırdı. Şehrin potansiyeline ve taraftarın gücüne inandığım için bu proje beni yeterince ikna etti. Asıl sebep projedir. Her ligin kendine ait dinamikleri var. Geçiş aşamasında bazı farklılıklar yaşanabilir. Biz de ekibimle birlikte mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalışacağız. Kendi felsefemi oyunculara anlatıp onları bu doğrultuda ikna ederek bir yol izlemeye çalışacağız. Önemsediğim noktalar taktik, fiziksel üstünlük ve her şeyden önce disiplindir. Büyük ihtimalle tecrübeli oyuncuların deneyimlerine de ihtiyaç duyacağız. Amedspor için bu zorlu bir süreç. Yeni bir geçiş ve alışma dönemi elbette var. Bu süreç zorlukları da beraberinde getirecek. Daha tecrübeli ve daha az tecrübeli takımlarla çalıştığım için bu anlamda kendime güveniyorum. Takımla ve ekibimle birlikte tecrübelerimizi sahaya yansıtarak bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız" diye konuştu.

NAHİT EREN: TRANSFERLERİ HOCAMIZLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Amedspor Kulüp Başkanı Nahit Eren ise yeni teknik direktör Hasi ile birlikte oyuncu transferlerinin gerçekleştirileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Belli bir aşamaya gelen temasların önümüzdeki günlerde resmi transfer sözleşmelerine dönüşeceğini taraftarlarımıza bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu konuda müsterih olsunlar. Belirlediğimiz strateji doğrultusunda, kulübe en yüksek faydayı sağlayacak oyuncuları doğru motivasyonla transfer edeceğiz. Hocamızın da az önce ifade ettiği oyun anlayışına uygun transferler gerçekleştireceğiz. Genel kurulda da açıkladığımız hedefleri hayata geçirecek isimleri kadromuza katacağız. Daha doğrusu, transferleri hocamızla birlikte yapacağız."

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Besnik Hasi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor, Besnik Hasi ile Anlaştı - Son Dakika

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