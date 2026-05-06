Amedspor - Bodrumspor: Karşılaşma 1-1 Berabere Bitti

06.05.2026 03:10
Amed Sportif Faaliyetler ve Sipay Bodrum FK, 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirdi.

1'inci Lig'in 37'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu.

BAKKAL: BEN İLERİ DİYORUM, BİZİMKİLER GERİ OYNUYOR

Takımının performansından memnun olmadığını söyleyen Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Hakikaten bu adrenalinde biraz daha sakin olmaya çalışacağım. 5'inci dakika 10 kişi. Stres var tamam, kabul ediyorum. Üretme de, yapma da istekleri var ama acayip bir stres var. Mazeret olarak kabul edebilir mi? Kimi zaman edilir, kimi zaman edilmez. Golü de bulduk öyle veya böyle golü de bulduk. Gelen son dakika hakikaten şaşkınım. Gerçekten 10 kişi ve iyi oynamadık onu söyleyeyim. Takım halinde iyi oynamadık. Ama yakaladığım bir skor var 10 kişi. Ben 'ileri' diyorum bizimkiler geri oynuyor. Bu kadar geri olup da baskı futbolun adaleti bu işte herhalde. Üzgünüm. Taraftara da teşekkür ediyorum, hatta özür de diliyorum. Hakikaten muhteşem bir taraftar vardı, çok büyük avantaj da var. Bu maçı yeneceksin, iyisin veya kötüsün demeyeyim de yeneceksin bu maçı. Son dakika gelen talihsiz bir gol. Hakikaten üzgünüm ama iyi oynamadık" dedi.

YILMAZ: 10 KİŞİ KALDIK AMA FUTBOLCULARIMIZ GERİ ADIM ATMADI

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise karşılaşmanın atmosferine dikkat çekerek, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Gerçekten çok güzel bir zemin ve çok güzel bir stat. Tribünler full dolu, futbol için her şey bugün mükemmeldi. İki takımın oyuncuları da bu atmosfere uygun çok güzel, çok centilmence, çok kaliteli Süper Lig havasında çok güzel bir maç oynadılar. Öncelikle iki takımın da teknik heyetini ve futbolcularını kutluyorum. Seyircilere ve televizyonda izleyenlere çok keyifli bir maç izlettiler. Daha ilk dakikalarda 10 kişi kaldık ama buna rağmen oyuncularımız hiç geri adım atmadı. 11 kişi gibi 95 dakika çok iyi mücadele etti. Birçok gol pozisyonuna da girdik. İkinci yarı biraz yorulduk. Amedspor'un baskısı golü de getirdi ama biz yine geri adım atmadık. 10 kişi olmamıza rağmen 3-4 tane daha hücum oyuncusu soktuk ve son dakikada 1 golle bugün 1 puanı hak etti Bodrumspor. O puanı da aldık. Biz yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Play-Off'lardan Süper Lig'e çıkmak. İnşallah da bunu başaracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

