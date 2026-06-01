Amedspor\'da Nahit Eren Güven Tazeledi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkan Nahit Eren güven tazeledi.

Kulübün Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağan seçimli genel kurul toplantısında yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren, yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Nahit Eren başkanlığındaki yönetim kurulunda Seher Akçınar Bayar, Talip Sümbül, Şengül Saruhanoğlu, Mithat Çiftçi, Bengi Berfin Odabaşı Tunca, Nedim Şimşek, Özlem Külahçı Tanaman, Melih Nazlıcan, Narine Narinova, Taha Ülgen, Songül Bayram Alak, Nimet Taş, Mülkiye Yekza İnanır, Önder Çiçek, Emel İzgi Demir, Ahmet Ülmez, Mehmet Reşit Akıl, Ömer Faruk Yıldırım, Kamuran Azizoğlu, Serhat Demir, Mahmut Arslan, Eser Sönmez, Nevzat Günay, Hadi Yakişan, Mustafa Altın, Bişar Duran, Nurettin Yıldız, Amed Uluğ ve Aziz Aslan yer aldı.

Yedek listede ise Ahmet Budakçı, Raperin Akengin, Rıdvan Pavik, İrem İlhan, Adnan Yıldırım, Zozan Erek, Cihan Tuncel, Helin Tapancı, Ferhat Esen, Sidar Şeyhmus Alkan, Mehmet Rıfat Sancar, Mehmet Oruç, Seydil Muhammed Acar, Mehmet Akif Savaş, İbrahim Ülker ve Can Akıl Çelik bulundu.

Nahit Eren, konuşmasında, Diyarbakır ekibini Süper Lig'e taşıyan futbolculara, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına, taraftarlara, yönetim ve istişare kurulu üyelerine teşekkür etti.

Nadir görülen bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade eden Eren, "Bu kentte her insan, her sivil toplum örgütü, her iş insanı Amedspor için bir şeyler yapmaya çalıştı ve yaptı. Bizi ayakta tutan her insanımızın hissettiği bu sorumluluk bilinciydi." dedi.

Süper Lig'deki hedeflerine değinen Eren, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e şampiyon olmak için gittik. Belki bu sezon, belki iki sezon, belki beş sezon sonra. 'Amedspor, Süper Lig'de kalıcı bir takım olacak.' dedim. Bundan bazı arkadaşlarımız herhalde yanlış bir çıkarım yaptı. Kalıcı olmaktan kastım düşmeme üzerine kurulu bir takım değil. Kalıcılıkla, liderliği hedefleyecek şekilde bir kalıcılıktan bahsettim. Evet çok büyük bütçeli takımlar var. 100 yıldır bu kulüpler bu ligde mücadele ediyor. Bu ligin en genç takımıyız ama hedefimiz bu. Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edeceğiz. Bu kadar iddialıyız. Eğer bir hedefimiz olmazsa, eğer bu konuda önümüze bir hedef koymazsak başarılı olamayız. Önümüzde bir hedef var. Bu hedef Avrupa kupalarına gitmektir."

Eren, herkesin merakla beklediği transfer konusunda da oluşturdukları ekibin çalışmalarına başladığını sözlerine ekledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da "Önümüzdeki süreci çok iyi biliyoruz. Büyük bir lige geldik. Bütçesiyle, gideriyle, mücadelesiyle büyük bir lig ama biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, iş insanları, taraftarlar ve davetliler katıldı.