Amedspor\'da Nahit Eren Güven Tazeledi

01.06.2026 23:56
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Nahit Eren başkanlığında Avrupa kupalarına hedef koydu.

Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Başkan Av. Nahit Eren güven tazeledi. Eren, "Süper ligin en genç takımıyız, hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağan seçimli genel kurul toplantısında yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi. Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren, yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Nahit Eren başkanlığındaki yönetim kurulunda Seher Akçınar Bayar, Talip Sümbül, Şengül Saruhanoğlu, Mithat Çiftçi, Bengi Berfin Odabaşı Tunca, Nedim Şimşek, Özlem Külahçı Tanaman, Melih Nazlıcan, Narine Narinova, Taha Ülgen, Songül Bayram Alak, Nimet Taş, Mülkiye Yekza İnanır, Önder Çiçek, Emel İzgi Demir, Ahmet Ülmez, Mehmet Reşit Akıl, Ömer Faruk Yıldırım, Kamuran Azizoğlu, Serhat Demir, Mahmut Arslan, Eser Sönmez, Nevzat Günay, Hadi Yakişan, Mustafa Altın, Bişar Duran, Nurettin Yıldız, Amed Uluğ ve Aziz Aslan yer aldı.

Yedek listede ise Ahmet Budakçı, Raperin Akengin, Rıdvan Pavik, İrem İlhan, Adnan Yıldırım, Zozan Erek, Cihan Tuncel, Helin Tapancı, Ferhat Esen, Sidar Şeyhmus Alkan, Mehmet Rıfat Sancar, Mehmet Oruç, Seydil Muhammed Acar, Mehmet Akif Savaş, İbrahim Ülker ve Can Akıl Çelik bulundu.

"Süper ligin en genç takımıyız, hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek"

Amed SF Kulüp Başkanı Nahit Eren, yaptığı konuşmada Süper Lig'e şampiyon olmak için gittiklerini belirterek, "Belki bu sezon, belki iki sezon, belki beş sezon sonra. Hep şunu ifade ettim; Amedspor, 'Süper Lig'de kalıcı takım olacak' dedim. Kalıcı olmaktan kastım, düşmemek üzere kurulu bir takım değil. Liderliği hedefleyecek bir kalıcılıktan bahsettim. Çok büyük bütçeli takımlar var. 100 yıllık kulüpler bu ligde mücadele ediyor. Ligin en genç takımıyız. Hedefimiz, önümüzdeki sezonlar Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edeceğiz. Eğer önümüze bir hedef koymazsak başarılı olamayız. Önümüzde bir hedef var, o da Avrupa kupalarına gitmektir" dedi.

"Bu kulüp kurumsallaşacak, kurumsallaşmalı" diyen Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Evet, birçok eksiğimiz var. Stadımız Süper Lig'e uygun. Aynı zamanda kulübe ciddi maddi katkı sağlayacak locaların yapım işleri başladı. Tesisimiz, futbolcularımızın kamp amacıyla kaldığı binamız hemen yenilenmek üzere tadilata alındı. Herkesin merak ettiği bir şey var. Amedspor neden kongresini bu kadar geç bir süreçte yaptı. Eğer mayıs ayı içerisinde bir kongre yapmış olsaydık olağanüstü kongre olup bu ay içerisinde yeniden bir kongre yapmamız gerekiyordu. Bu açıdan hemen 1 Haziran'a kongre kararı aldık."

Bu süreçte durmayıp komisyon oluşturduklarını aktaran Eren, "Transfer çalışmalarına başladık ve bir havuz oluşturduk. Genel Kurula duyulan saygı nedeniyle her hangi resmi bir temas kurulmadı. Bugün yeni oluşan yönetim kuruluyla birlikte bahsettiğim komisyonumuzun, gerek teknik heyet, gerek sportif direktör, gerekse futbolcular konusunda oluşturduğu havuz, oluşturduğu raporlarla yeni yönetim kurulumuz futbol şubemizden derhal çalışmalara başlayacak. 5 Temmuz itibarıyla kampa gidilecek. Kamp çalışmalarımızı da tamamladık. Nerede kamp yapılacağı da yine komisyonlarımız tarafından belirlendi. Sözleşmeler imzalandı. 5 Temmuz itibariyle transferlerimizin, gönül ister tamamını, büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Hepinize bize bu görevi layık gördüğünüz için, listemize bize sunduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kongrede, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve taraftar grupları konuşma yaptı. Kongre, aile fotoğrafı çekimiyle sonra erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

