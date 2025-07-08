Amedspor'dan Ömer Bayram İle Ayrılık

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Ömer Bayram ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Ömer Bayram ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.