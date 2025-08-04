Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Dia Saba'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrailli Dia Saba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeşil-kırmızı formamız altında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Dia Saba'ya, Amedspor kariyerinde üstün başarılar diliyoruz. Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."
Son Dakika › Spor › Amedspor, Dia Saba'yı Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?