Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru
Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru

25.08.2025 01:09  Güncelleme: 10:31
25.08.2025 01:09  Güncelleme: 10:31
Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Sivasspor, geçen sezon Süper Lig'den düşmüştü.

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-2 yenip, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANDI

Diyarbakır ekibi geçen hafta Erzurumspor FK maçının ardından aldığı seyirci cezası nedeniyle boş tribünlere karşı oynadı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Takımının gol yedikten sonra kırılgan bir hale geldiğini aktaran Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "İlk yarı çok dengeli giden, hatta golü yediğimiz anda da son anlarında belki son 5-10 dakikasında tamamen momentumu aldığımız bir maçtı. Yalnız golü yedikten sonra çok kırılganlaştık. Bu kırılganlaşmamız Sivasspor'un bence son 5-6 aylık biraz hikayesini anlatıyor. Ligden düşme psikolojisi, devamında uzun yıllardır Süper Lig'de üst düzey işler yapmış bir camianın ligden düşmesi, pek çok kişiyi, futbolcuyu ve bence kulübü bir buhrana soktu. O yüzden de hangi maçta gol yesek bir kırılganlık yaşıyoruz. İçe kapanıklık yaşıyoruz. Bu gayet normal. Bu süreçleri aşacağız. Bugünkü maçta da 1-0'dan sonra zaten özellikle 2'nci yarının hemen başında gol yedikten sonra oyun disiplininden koptuk. Bu da 2-0 da olabilirdi maç ki 2-0 devam etse belki çevireceğimiz bir maçtı. Oyun disiplininden kopmanın faturasını ödedik çok ağır bir şekilde. Tabii rakipte çok usta ayaklar var. Yedekten gelen ayaklar da çok usta ayaklar. Oyuncu değişikliklerinde de zaten değişiklik yaptıkça biraz daha kalite farkı Amedspor'dan yana ağır bastı. Maçın üzerinde konuşulacak çok da bir şey yok. 2-0 olana kadarki sürecimizi analiz edeceğiz. Tebrik ediyorum Amedspor'u" dedi.

MEHMET ALTIPARMAK: GALİBİYETİ TARAFTARLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise galibiyeti hak ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Özellikle iç sahada oynadığımız 2'nci karşılaşma. Geçen hafta talihsiz bir şekilde son dakikalarda 3 puanı kaçırmıştık. Oyun olarak çok iyi oynadığımız ve çok üstün olduğumuz bir maçtı. Aynı geçen hafta da söyledim. Bizim için önemli olan futbol, oyun. Skorlar zaten gelecek. Bunu biliyoruz. Oynadığımız oyunu biz geliştirmek istiyorduk. Bugün maçın başından sonuna kadar tamamen sahada üstün olan, istediği her şeyi yapan bir takım görüntüsü. En güzel şeylerden biri bizim kendi bir oyun sistemimiz var. Oyun sisteminin içinde öne de geçsek devamlı golü kovalayan bir takım olmak. Bunu bugün özellikle maçın ikinci yarısında çok fazla yaptık. İlk yarısında da pozisyonlarımız var. Maçın geneline baktığımızda 4-2 kazandık ama çok daha farklı bir skor çıkabilirdi. Skordan da ziyade oynanan oyun bizi çok memnun etti. Giren, çıkan bütün oyuncular sahaya yüreklerini koydular. Onun için bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii burada ilk galibiyetimizi aldık. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Maçtan önce bize inanılmaz güzel bir gösteri sundular. Bizi buraya, stada getirdiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Kendileri yoktu ama ruhlarıyla bizimle birlikte stada geldiler. Bu galibiyeti de onlara armağan ediyoruz. Sadece bir maç kazandık. Ama çok ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık. Bundan sonrası, oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz var mı var. Yaptığımız hatalar var mı? Bunları da çok fazla çalışacağız. Ama biz, oyunun 2 ve 3'üncü bölgesi ile alakalı çalışmalarımızı daha fazla yapacağız. Maçın geneline baktığımızda da hak eden Amedspor takımı vardı. Hak ettik, galip geldik"

Kaynak: DHA

09:49
