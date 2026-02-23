Amedspor kabustan 90+5\'te uyandı

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Amedspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amedspor, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

HAYAT VEREN GOL 90+5'TE GELDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Amedspor aradığı golü mücadelenin uzatma anlarında buldu. Mesut Bakkal'ın yönettiği Amedspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan attı.

2 MAÇLIK KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 2 haftadır puan kaybeden Amedspor, kritik bir 3 puan alarak 54 puana yükseldi. Vanspor ise 38 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Vanspor, kendi sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.