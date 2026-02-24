Amedspor, Vanspor'u 1-0'la Geçti - Son Dakika
Amedspor, Vanspor'u 1-0'la Geçti

24.02.2026 00:11
Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor FK'yı 1-0 yenerek galibiyet aldı. Teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler-Vanspor FK maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Vanspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Zeki Korkmaz, takım savunmasının özellikle ilk 70-75 dakikalık bölümde sezonun en iyi performanslarından birini ortaya koyduğunu belirterek, "Geldiğimiz günden beri belki de savunma anlamında en iyi yaptığımız maçtı. Rakibin baskın oynayacağını tahmin ederek hazırlandık. Fiziksel ve taktiksel üstünlüklerini analiz ettik. Özellikle kenarlardan gelecek ortalara karşı savunma kurgumuzu doğru uyguladık. Oyuncularımız ağrılar hissederek oynadı. Yaptığımız değişiklikler zorunluydu. Giren ve çıkan oyuncuların profilleri farklı olunca oyun planı da ister istemez değişti. Üzgünüz ama mücadelemizden memnunuz" dedi.

Bakkal: "Galibiyetle dönmek daha da güzel"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Burada sizlerle olmak çok güzel. Hele galibiyetle dönmek daha da güzel. Hepimize hayırlı olsun. Sezon başından beri maçları izledim. Birbirinden uzak oynayan, temastan kaçan bir takım vardı. Bugün soyunma odasında oyuncular 'ilk defa bu kadar yakın oynadık ve keyif aldık' dedi. Bu benim için çok önemli" diye konuştu.

Bakal, "Birlikte olunca Amedspor çok güçlü. Kimse dışarıdan bizi birbirimize düşürmeye çalışmasın. Herkes emek veriyor. Aradaki puan farkı 2-3. Bu takım büyük emek veriyor, sahip çıkın" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

