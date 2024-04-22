Amedspor ve Diyarbekirspor haftayı puansız kapattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın iki önemli temsilcisi Amedspor ve Diyarbekirspor, haftayı istedikleri sonuçları alamayarak puansız kapattı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Iğdır FK karşısında 3 puanı kaybetti. Amedspor rakibine 2-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla Amedspor, hedeflediği şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı ve haftayı puansız tamamladı.
Diğer yandan, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor ise Ankara deplasmanında Ankara Demirspor'a konuk oldu. Ancak, Diyarbekirspor da istediği sonucu alamadı ve rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. - DİYARBAKIR
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Kadın Futbol Ligi'nde de son 2 haftaya 3 takım şampiyonluk iddiasıyla giriyor. Galatasaray, Ankara Büyükşehir Bld. FOMGET G.S.K ve Fenerbahçe kalan maçlarda şampiyon olmak için mücadele edecek.
Bucaspor 1928 ile Esenler Erokspor arasında oynanan maçta yardımcı hakem Hasan Erdoğan tribünden atılan yabancı maddeyle yere yığıldı. Tedavisinin ardından maça devam eden hakem olayın ardından tepki çeken maç yönetimine karşı kulüp tarafından desteklendi.
Edirne'de düzenlenen modifiyeli araç fuarında drift gösterisi sırasında bir vatandaş, drift atan otomobilin üzerine atlayarak canını hiçe saydı. Sürücü ise aldırış etmeden drift atmaya devam etti. Olay, dron ile görüntülendi ve bazı otomobillerin lastikleri yanarak patladı. Etkinlik kazasız bir şekilde sona erdi.
Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti ve futbolun sorunlarını çözmek adına aday olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı hakemlerin kullanılmasının doğru olmadığını ve futbolu yeni bırakmış eski futbolcuların hakemlik yapması gerektiğini söyledi.
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Uyanık, temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını belirterek, Türk sporuna, Samsun'a ve Anadolu sporuna hayırlı olmasını diledi.
Manisa'nın önemli marka değerlerinden Manisaspor ve Akhisarspor, mali sıkıntılar nedeniyle profesyonel liglere veda ederek Amatör Lig'de mücadelelerine devam edecek. Manisaspor son iki sezondur Süper Amatör Lig'de varlık gösterirken, Akhisarspor ise önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.
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