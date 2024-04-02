Golfçü, golf sahasında vaşağın tavşanı yemesini videoya çekti

Spor

Amerikalı golfçü, golf oynamak için geldiği golf sahasında bir vaşağın tavşanı yediği anlarla karşılaşınca videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Golf dünyasında, genellikle "Büyük Kedi" dediklerinde akla Tiger Woods gelir. Ancak Arizona'lı bir golfçü, yerel parkurunda yeşil alanda vahşi bir vaşakla karşılaşınca Tiger Woods'tan çok farklı bir büyük kediyi düşünmek zorunda kaldı.

Şaşıran golfçü, akşam yemeği arayan vaşağı çekmek için telefonunu çıkardı. Videoda, Kızıl Vaşak olarak bilinen tehlikeli yırtıcı hayvanın, yeşil alandaki engebeli arazide iki tavşana yaklaştığı görülüyor.

Daha sonra, görkemli görüntülerde vaşağın, tavşanlardan birine atlayıp onu çeneleriyle yakalayıp yakındaki ormanlık alana doğru koştuğu görülüyor. Bu korkunç karşılaşma, hiçbir golfçünün beklemeyeceği türden bir şeydi ve bazı hayranlar olay hakkında sosyal medyada yorum yaparken golfe devam etmeleri oldukça zor olmuştu.

Bir hayran, "Bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum" diye yazarken, diğeri, "Neden #419, golf harika" şeklinde yazdı ve bir başkası da "Vay canına, bu inanılmaz bir video klip!" şeklinde ekledi. Bir diğer hayran ise, "Arizona golfü gerçekten farklı bir seviyede, manzara ve deneyim eşsiz!" şeklinde yorum yaptı.

Golfçüler, dengelerini bozmaya çalışırken bazı olağanüstü hayvanlarla karşılaşmaya alışkındır. Florida'nın fairway'leri genellikle zaman zaman parkura doğru ilerleyen timsahların evi olarak bilinir. Geçen yıl, güney eyaletindeki golfçüler, 3 metrelik bir timsahın parkurda görüldüğünü rapor ettiler. Bu canavarlar, PGA Tour etkinlikleri sırasında da zaman zaman başlarını kaldırırlar.