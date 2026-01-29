Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek - Son Dakika
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek

Amerika\'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
29.01.2026 19:09  Güncelleme: 19:25
Amerika\'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Bahçeşehir Koleji, ABD'li yıldız basketbolcusu Malachi Flynn'ın Türk vatandaşı olduğunu duyurdu. Malachi Flynn, devşirme oyuncu olarak A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi.

'FLYNN ARTIK TÜRK VATANDAŞI'

Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı. Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı." ifadesi kullanıldı.

Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek

A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYECEK

Malachi Flynn, böylece A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak forma giyecek. Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.

Son Dakika Spor Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek - Son Dakika
