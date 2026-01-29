Amerika\'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi.

'FLYNN ARTIK TÜRK VATANDAŞI'

Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı. Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı." ifadesi kullanıldı.

A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYECEK

Malachi Flynn, böylece A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak forma giyecek. Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.