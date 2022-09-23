Udoka, Amerikan spor kanalı ESPN'ye yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncular, taraftarlar, Celtics Kulübü ve ailemden, onları hayal kırıklığına uğrattığım için özür diliyorum. Takımı bu zor duruma soktuğum için üzgünüm ve hakkımdaki kararı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › NBA'de Celtics, başantrenör Udoka'ya bir yıl ceza verdi - Son Dakika

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