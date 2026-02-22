Amigo Orhan'ı Unutmadılar

Eskişehirspor'un Amigo Orhan'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde yayımlamış olduğu mesajda, "Tribünlerimize bıraktığı o büyük miras, nesilden nesile yaşamaya devam edecek. Ölümsüz Maestro'ya özlem ve minnetle" ifadeleri yer aldı.

Türk futbolunun ve Eskişehirspor'un efsanevi ismi 'Amigo Orhan' lakaplı Orhan Erpek, 22 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Türk tribün kültürünün öncülerinden olan ve ilk amigo olarak anılan Erpek, Eskişehirspor camiası ve futbolseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Eskişehirspor, Erpek'in ölüm yıl dönümünde onu anmak için bir mesaj yayımladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kulüp tarihimizin en değerli isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan'ı vefatının 1'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Tribünlerimize bıraktığı o büyük miras, nesilden nesile yaşamaya devam edecek. Ölümsüz Maestro'ya özlem ve minnetle" denildi. - ESKİŞEHİR