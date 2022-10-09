Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

09.10.2022 21:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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