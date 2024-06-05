Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı hedefliyor

Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası\'nı kazanmayı hedefliyor

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da devam eden 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı da kazanarak üst üste 3'üncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Yarı finale yükselme mücadelesi yarın TSİ 12.30'da başlayacak. İsmail Temiz: 'Biz büyük bir takım ve büyük bir milletiz'. Ömer Güleryüz: 'Türkiye, kupanın talibi değil, sahibidir.'

05.06.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da devam eden 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı da kazanarak üst üste 3'üncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya ile eşleşti.

Türkiye ile Almanya arasındaki yarı finale yükselme mücadelesi, yarın TSİ 12.30'da başlayacak.

Avrupa şampiyonalarında 2017 ve 2021'de kupayı kazanan ay-yıldızlı ekip, mutlu sona üst üste üçüncü kez ulaşmayı hedefliyor.

İsmail Temiz: "Biz büyük bir takım ve büyük bir milletiz"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, takımın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Almanya karşısında başarılı olmak istediklerini vurgulayan Temiz, "Hangi takım olursa olsun fark etmez. Biz büyük bir takım ve büyük bir milletiz. Kupaya odaklandık. Şampiyon döneceğiz." dedi.

Milli golcü Ömer Güleryüz de Türkiye'nin organizasyonda "favori" olduğunu belirterek "Çeyrek finale grup lideri çıktık. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Etap etap ilerleyeceğiz. Hataya yer yok. Türkiye, kupanın talibi değil, sahibidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsmail Temiz, Almanya, Türkiye, Fransa, Futbol, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:05:59. #1.11#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement