Ampute Futbol Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'ndan çıkarak çeyrek finale yükseldi. Oyunculardan Şeyhmus Erdinç, kayıpsız bir şekilde grupları geçtiklerini ve milletin dualarını beklediklerini belirtti. Ayrıca, A Milli Futbol Takımı'na da başarılar diledi.

04.06.2024 22:11
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Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularından Şeyhmus Erdinç, kayıpsız şekilde gruptan çıktıklarını belirterek, "Milletimizin dualarını bekliyoruz" dedi.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi. İrlanda karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyunculardan Şeyhmus Erdinç, "Turnuva öncesi yaptığımız çalışmalarda bunu planlıyorduk. Kayıpsız şekilde grupları geçip, kayıpsız bir şekilde finale yükselmek istiyorduk. Allah, kayıpsız bir şekilde gruplardan çıkmayı nasip eyledi. Kayıpsız bir şekilde de şampiyon olmayı da nasip eylesin. Milletimizin dualarını bekliyoruz. Hedefimiz gol yemeden gruptan çıkmaktı ama can Azerbaycan bize bir tane attı. Nazar boncuğu olsun diyelim. Onlar da bizden sonra iyi yerlere gelecekler" şeklinde konuştu.

"İnşallah Avrupa'da ve dünyada da üçüncü kez şampiyon oluruz"

Favori olmalarıyla ilgili olarak, "Biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz bu turnuvaların talibi değil, sahibiyiz. Ampute futbol Türkiye'den sorulacak dünyada. Biz bu düsturla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu düsturu bize 2018'de söylemişti. Biz onlardan aldığımız emirle milletimize hizmet etmek istiyoruz. Türkiye'nin her ferdine ayrı ayrı mutluluk yaşatmak istiyoruz. Amacımız sürdürülebilir başarıyı sağlamak. Üçüncü kez dünya şampiyonu Dünya şampiyonu diye dilim sürçtü. İnşallah Avrupa'da ve dünyada da üçüncü kez şampiyon oluruz" diye konuştu.

"Bizi her gün desteklemeye geliyorlar"

Taraftar desteğiyle ilgili de görüşlerini aktaran Erdinç, "Fransa'ya indiğimiz dakikadan itibaren bizi çok iyi sahiplendiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu destek bize güç veriyor sahada. İlk gün tribünün tamamı Türklerle doluydu. Her gün bizi desteklemeye geliyorlar. Finalde de onları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz onlara inanıyoruz ve hep birlikte şampiyonluk kutlamak istiyoruz"

Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak olan A Milli Futbol Takımı'na da mesaj gönderen Şeyhmus Erdinç, "Onlara şunu söylemek istiyorum; biz onlara bakıp, gurur duyarak, hayaller kurarak Avrupa şampiyonu olduk. Biz küçükken Emre Belözoğlu'yduk, Bülent Korkmaz'dık. Ümit Özat'tık. Büyüdük kendimiz olduk ve milletimize bir şekilde hizmet edip, Avrupa şampiyonu olduk. Gücünü tarihinden al ve Avrupa şampiyonu ol. Hepsinde o güç, o yetenek var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu, genç yeteneklerimiz bu turnuvaya damga vurup, bizi Avrupa şampiyonu yapabilirler. Biz onlara inanıyoruz ve hep birlikte şampiyonluk kutlamak istiyoruz" diye konuştu. - LYON

Kaynak: İHA

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