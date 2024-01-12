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Ampute Futbol Milli Takımı Yalova'da kampa giriyor - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı Yalova'da kampa giriyor

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gelecek hafta başında Yalova'da kampa girecek. Milli takım, 15-23 Ocak tarihlerinde teknik direktör İsmail Temiz'in yönetiminde kamp yapacak. Şampiyonada mücadele edecek olan milli takımın kamp kadrosunda 29 sporcu yer alacak.

Ampute Futbol Milli Takımı Yalova\'da kampa giriyor
12.01.2024 - 20:03,
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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gelecek hafta başında Yalova'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım 15-23 Ocak'ta Yalova'da teknik direktör İsmail Temiz'in yönetiminde kamp yapacak.

Milli takım, 31 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Alican Kuruyamaç, Hüseyin Türkmen, Barış Telli, Bülent Çetin, Emin Tiryaki, Erdi Arslan, Eyüp Alparslan, Fatih Şentürk, Fuat Taştan, Furkan Arslan, Halil İbrahim Esen, Hamza Yusuf Ersen, Harun Mut, İsmail Korkmaz, Kemal Güleş, Mert Yıldız, Yusuf Ekiz, Muhittin Kurt, Mücahit Sefa Üstün, Okan Şahiner, Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan, Rüstem Kurhan, Salih Ballı, Savaş Kaya, Serkan Dereli, Şeyhmus Erdinç, Tuncay Efe Hankulu, Umutcan Köse Bıyıkoğlu, Zülfücan Derinpınar.

Kaynak: AA
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