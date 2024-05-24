Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan: İyi bir jenerasyonumuz var

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Ampute Futbol Milli Takım Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan, milli takımda iyi bir jenerasyona sahip olduklarını belirterek, "İyi bir jenerasyonumuz var. Yaş ortalaması olarak da düşük bir jenerasyon. Bu jenerasyon 2030 yılına kadar bütün kupalara ambargo koyar düşüncesindeyim" dedi.

Ampute Futbol Milli Takım Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda şampiyonluk hedeflediklerini aktaran Kuşkapan, "Dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olduk. İsmail Temiz hocam geldikten sonra beni yine ekibinde görmek istedi ve ben de Ampute Futbol Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görevime devam ediyorum. Benim için bu turnuvanın şöyle bir özelliği var; dünyada hem Dünya Kupası hem de iki tane Avrupa Kupası olan ilk antrenör olacağım. İnşallah bu kupayı da kazanırız" diye konuştu.

"İyi bir jenerasyonumuz var"

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerinin altını çizen Erhan Kuşkapan, "Ligler, 1 Nisan itibarıyla son buldu. 1 Nisan'dan sonra İsmail hocamızın önderliğinde takımımızı kampa aldık, çalışmalarımıza başladık. İki aylık bir çalışma süremiz oldu. Bu süreci de gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İyi bir jenerasyonumuz var. Yaş ortalaması olarak da düşük bir jenerasyon. Bu jenerasyon 2030 yılına kadar bütün kupalara ambargo koyar düşüncesindeyim. Bütün çalışmalarımız, hedefimiz de bu yönde. Yine favori olduğumuz bir Avrupa kupasına katılacağız. Dört hafta önce Antalya'da İngiltere ile oynadığımız bir hazırlık maçı vardı. İngiltere bizim en büyük rakibimiz gibi görünüyor. O maçta galibiyet almamız takımımıza olan güvenimi arttırmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Ampute kulüplerimizin sayısının azalması bizi oldukça üzüyor"

Son dönemde ampute futbol kulüplerinin gerekli desteği almamasından ötürü kapandığına geldiğine değinen Kuşkapan, "Ampute futbolda 34 takım varken 2022 yılında Dünya Kupası'nı aldıktan sonra takım sayımız 26'ya düştü. 6 Şubat depremi yaşadığımız şu dönemde ampute vatandaşımızın sayısı artarken, ampute kulüplerimizin sayısının azalması bizi oldukça üzüyor. Etimesgut Belediyespor, ampute futbolda büyük takımlardan bir tanesiydi. Bu kulüp takımı kapatma kararı aldı. Bu da bizi derinden yaraladı. Çünkü Ampute Milli Takımı'nda oynayan sporcular kulüplerinden milli takıma geliyorlar. Kulüp olmazsa milli takım olmaz. Kulüplere destek vermemiz lazım. Bu sayıyı artırmamız lazım. Çünkü ülkemizde 12 milyon engelli vatandaşımız var. Hem bu vatandaşları spora kazandırmak hem hayata kazandırmak çok önemli. 'Ampute futbol Türkiye'den soruluyor' diyorsak milli takıma sürekli oyuncu yetişmemiz lazım" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL