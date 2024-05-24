Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan: İyi bir jenerasyonumuz var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan: İyi bir jenerasyonumuz var

Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan: İyi bir jenerasyonumuz var

Ampute Futbol Milli Takım Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan, milli takımda iyi bir jenerasyona sahip olduklarını ve gelecek yıllarda bütün kupalara ambargo koyabileceklerini belirtti. Kuşkapan, ayrıca ampute futbol kulüplerinin sayısının azalmasının üzücü olduğunu ve kulüplere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

24.05.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ampute Futbol Milli Takım Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan, milli takımda iyi bir jenerasyona sahip olduklarını belirterek, "İyi bir jenerasyonumuz var. Yaş ortalaması olarak da düşük bir jenerasyon. Bu jenerasyon 2030 yılına kadar bütün kupalara ambargo koyar düşüncesindeyim" dedi.

Ampute Futbol Milli Takım Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda şampiyonluk hedeflediklerini aktaran Kuşkapan, "Dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olduk. İsmail Temiz hocam geldikten sonra beni yine ekibinde görmek istedi ve ben de Ampute Futbol Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görevime devam ediyorum. Benim için bu turnuvanın şöyle bir özelliği var; dünyada hem Dünya Kupası hem de iki tane Avrupa Kupası olan ilk antrenör olacağım. İnşallah bu kupayı da kazanırız" diye konuştu.

"İyi bir jenerasyonumuz var"

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerinin altını çizen Erhan Kuşkapan, "Ligler, 1 Nisan itibarıyla son buldu. 1 Nisan'dan sonra İsmail hocamızın önderliğinde takımımızı kampa aldık, çalışmalarımıza başladık. İki aylık bir çalışma süremiz oldu. Bu süreci de gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İyi bir jenerasyonumuz var. Yaş ortalaması olarak da düşük bir jenerasyon. Bu jenerasyon 2030 yılına kadar bütün kupalara ambargo koyar düşüncesindeyim. Bütün çalışmalarımız, hedefimiz de bu yönde. Yine favori olduğumuz bir Avrupa kupasına katılacağız. Dört hafta önce Antalya'da İngiltere ile oynadığımız bir hazırlık maçı vardı. İngiltere bizim en büyük rakibimiz gibi görünüyor. O maçta galibiyet almamız takımımıza olan güvenimi arttırmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Ampute kulüplerimizin sayısının azalması bizi oldukça üzüyor"

Son dönemde ampute futbol kulüplerinin gerekli desteği almamasından ötürü kapandığına geldiğine değinen Kuşkapan, "Ampute futbolda 34 takım varken 2022 yılında Dünya Kupası'nı aldıktan sonra takım sayımız 26'ya düştü. 6 Şubat depremi yaşadığımız şu dönemde ampute vatandaşımızın sayısı artarken, ampute kulüplerimizin sayısının azalması bizi oldukça üzüyor. Etimesgut Belediyespor, ampute futbolda büyük takımlardan bir tanesiydi. Bu kulüp takımı kapatma kararı aldı. Bu da bizi derinden yaraladı. Çünkü Ampute Milli Takımı'nda oynayan sporcular kulüplerinden milli takıma geliyorlar. Kulüp olmazsa milli takım olmaz. Kulüplere destek vermemiz lazım. Bu sayıyı artırmamız lazım. Çünkü ülkemizde 12 milyon engelli vatandaşımız var. Hem bu vatandaşları spora kazandırmak hem hayata kazandırmak çok önemli. 'Ampute futbol Türkiye'den soruluyor' diyorsak milli takıma sürekli oyuncu yetişmemiz lazım" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Futbol, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan: İyi bir jenerasyonumuz var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:16:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erhan Kuşkapan: İyi bir jenerasyonumuz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement