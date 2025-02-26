Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Ankara'da

Spor

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

EAFF'nin açıklamasına göre 8 takımın mücadele edeceği organizasyon, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2025 Şampiyonlar Ligi'ne, ulusal liglerinde şampiyonluğa ulaşan takımlar katılacak.

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nün yanı sıra Everton (İngiltere), Wisla Krakow (Polonya), AFC Tiflis (Gürcistan), Sporting AMP Futbol (İtalya), Shamrock Rovers (İrlanda), FSV Mainz 05 (Almanya) ve Fundacion Real Betis (İspanya) kupada mücadele edecek.

Daha önce 5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.

Geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.