Ampute Futbol Takımı A Milli Hedefli Çalışmalara Devam Ediyor

23 Yaş Altı Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, A Milli Takım'a seçilip başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Akyazı Stadı'nda hazırlık kampı yapan futbolcular, sıcak havaya rağmen yoğun tempoda çalışmalarını tamamladı.

Genç oyuncular, 11-15 Eylül'de Trabzon'da İtalya, İngiltere, Polonya ve Türkiye'nin yer alacağı EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Şampiyonası ve Kosta Rika'da düzenlenecek 2026 Dünya Şampiyonası'nda A takımda yer almayı hedefliyor.

"Dünyanın en iyisi biziz ve en iyisi olmaya da her zaman adayız"

23 Yaş Altı Ampute Milli Futbol Takımı Antrenörü Murat Bahar, AA muhabirine, 16 ile 23 yaş aralığındaki sporcuların çalışmalara katıldığını ve geleceğin A Milli Takım oyuncularını hazırlamak için kamplar organize ettiklerini söyledi.

Genç futbolcuların verimli, coşkulu ve istekli olduğunu aktaran Bahar, bilgi ve birikimlerini oyunculara aktarıp onların ülkenin gelecekteki A Milli Takım futbolcuları olmaları için özel antrenman metotlarıyla yoğun kamp dönemleri geçireceklerini anlattı.

Bahar, Türkiye'nin, dünyada tek ampute ligi bulunan ülke olmasının büyük avantaj olduğundan bahsederek, sporculardan bazılarının A Milli Takım'a gideceğini ve kadrolarına yeni futbolcuların katılacağını belirtti.

Sıcak havalara rağmen sporcuların iyi performans gösterdiğini dile getiren Bahar, şunları kaydetti:

"Şu anda ampute futbolda dünyanın en iyisi biziz ve dünyanın en iyisi olmaya da her zaman adayız. Sabah ve akşam antrenmanlarımız var, sıcak döneme denk geldik. Bu sıcağa rağmen çocuklar inanılmaz performans gösteriyor. Yoğun bir süreçteyiz ama bu yoğun sürecin sonu çok mutluluk veren bir süreç. O yüzden bize bu yorgunluk güzel ve iyi geliyor. Burada en sağlıklı, yetenekli, başarılı ve istekli oyuncularımızı yarışma düzeyine getiriyoruz. Uygun görülmesi halinde A Milli Takım'a seçiyorlar."

"A Milli Takım kampına 7 oyuncumuz katılacak"

Kamp sorumlusu Osman Bozanlı, 23 yaş altı takımının hedefinin A Milli Takım'ın kemik yapısını oluşturmak olduğunu ifade etti.

Sporcuların aynı zamanda farklı liglerde oynadıklarını belirten Bozanlı, "Hedefimiz buradaki gençleri A Milli Takım'a kazandırmak ve seneye temmuz ayında Kosta Rika'da yapılacak 2026 Dünya Şampiyonası'ndan kupayla dönmek. Eylüldeki A Milli Takım kampına buradan 7 oyuncumuz katılacak inşallah ve daha fazlasını kazandıracağız." diye konuştu.

"Milli takım forması taşıyan herkes ülkeye faydalı olmak zorundadır"

Takım kaptanı Eyüp Alparslan, kamp sürecinin güzel geçtiğini anlattı.

Kendisinin ve takım arkadaşlarının A Milli Takım'a girebilmek için çok istekli olduğunu aktaran 22 yaşındaki oyuncu, "Vatan ve millet için hiç durmadan, düşünmeden savaşabilecek insanlarız. A Milli Takım'a herkes çıkabilir ama önemli olan orada kalıcı olabilmek. Biz en çok takım olarak buna önem veriyoruz. A Milli Takım'ın kamplarına katılan arkadaşlarımız var. Onlar da biliyorlar ki orada kalıcı olmaları lazım. Kamplara katılmak güzel ve tecrübe edici bir şey ama kalıcı olmak farklı." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp Alparslan, milli sporcu olmanın önemine işaret ederek, "Milli takım formasını taşıyan herkes bu ülkeye faydalı olmak zorundadır. Arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Bizim millete ve vatana hayırlı evlat, birey olma amacımız var. Bu amacı askerlik yapamayacağımız için burada, bu şekilde karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milli takımdaki bayrak yarışı için devam edeceğiz"

Milli futbolcu Salih Balli ise A Milli Takım'a uygun görüldüğünü, bundan sonraki kampta orada ter dökeceğini söyledi.

Ampute futbola beden eğitimi ve spor öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığından bahseden 22 yaşındaki oyuncu, "Beni ilk gördüğünde 'Ampute futbolu oynamak ister misin?' diye sormuştu. Zaten 2017'de TRT1'de final maçını izlerken kendim şahit olmuştum ampute futbola ve 2018 ortalarında başladım." dedi.

Salih Balli, havaların çok sıcak olması nedeniyle kamp sürecinde bazı sporcuların ayaklarının ve ellerinin su toplandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sıcaklar ve soğuklar asla problem değil, elimizden geleni yapacağız inşallah. İsmail Temiz antrenörümüz sağ olsun, beni A Milli Takım kampına uygun gördü. Bundan sonraki kampta inşallah ben de olacağım ve orada elimden geleni yapacağım. Milli takım öyle bir yer ki sakatlıklar veya döktüğümüz terlerin hiçbir önemi yok. Bugün yüzde 10 yorulduysak yarın yüzde 50, diğer gün yüzde 100. Asla vazgeçmeden milli takımdaki bayrak yarışı için devam edeceğiz."