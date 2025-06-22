Ampute Futbol Takımı Kırşehir\'de Gösteri Maçı Yaptı

Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Futbol SK Kadın Takımı ile gösteri maçına çıktı.

Kırşehir Ahi Stadyumu'nda, Ampute Futbol Milli Takımı ile Kırşehir Futbol SK Kadın Ekibi arasında oynanan maçta başlama vuruşunu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek yaptı.

Mücadelenin ardından Kırşehirli taraftarlar takım kaptanlarına çiçek takdim etti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, gazetecilere, Kırşehir'de futbola olan ilgi ve sevginin yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maça çıkan iki takım için güzel bir organizasyon olduğunu vurgulayan Temiz, "Türk Mili Takımı'na ve Kırşehir'e yakışan bir maç oldu. Bu tür organizasyonların ileriki zamanlarda halkı hem de Kırşehir Kadın Futbol Takımımızı fazlaca motive edeceğini eminiz. Atmosfer ve Kırşehir halkının desteği ile eksik bırakmadılar, sağ olsunlar bizim yanımızda oldular." dedi.

Kırşehir Futbol SK Başkanı Çağatay Han Torun da iki özel takımın Kırşehir'de maç yapmasının değerli olduğunu dile getirdi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kırşehir'de ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Torun, "Milli takımımız ülkemizi en iyi ve çok başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. Biz de Kırşehir'i temsil edecek bir kadın futbol takımı kurduk. Türk kadının da sporun içinde olabileceğini ve Kırşehir'inde kadınlarca temsil edebileceğini göstermek adına takımı oluşturduk. Bu iki güzide takımımız burada karşılaştı. Halkımızın da çok hoşuna giden bir organizasyon oldu inşallah." diye konuştu.

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise karşılaşmanın şehrin tanıtımı için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı takip eden vatandaşlar milli takım lehine tezüharatta bulundu.