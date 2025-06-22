Ampute Futbol Takımı Kırşehir'de Gösteri Maçı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ampute Futbol Takımı Kırşehir'de Gösteri Maçı Yaptı

Ampute Futbol Takımı Kırşehir\'de Gösteri Maçı Yaptı
22.06.2025 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Ampute Futbol Milli Takımı ile Kadın Takımı arasında gösteri maçı düzenlendi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Futbol SK Kadın Takımı ile gösteri maçına çıktı.

Kırşehir Ahi Stadyumu'nda, Ampute Futbol Milli Takımı ile Kırşehir Futbol SK Kadın Ekibi arasında oynanan maçta başlama vuruşunu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek yaptı.

Mücadelenin ardından Kırşehirli taraftarlar takım kaptanlarına çiçek takdim etti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, gazetecilere, Kırşehir'de futbola olan ilgi ve sevginin yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maça çıkan iki takım için güzel bir organizasyon olduğunu vurgulayan Temiz, "Türk Mili Takımı'na ve Kırşehir'e yakışan bir maç oldu. Bu tür organizasyonların ileriki zamanlarda halkı hem de Kırşehir Kadın Futbol Takımımızı fazlaca motive edeceğini eminiz. Atmosfer ve Kırşehir halkının desteği ile eksik bırakmadılar, sağ olsunlar bizim yanımızda oldular." dedi.

Kırşehir Futbol SK Başkanı Çağatay Han Torun da iki özel takımın Kırşehir'de maç yapmasının değerli olduğunu dile getirdi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kırşehir'de ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Torun, "Milli takımımız ülkemizi en iyi ve çok başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. Biz de Kırşehir'i temsil edecek bir kadın futbol takımı kurduk. Türk kadının da sporun içinde olabileceğini ve Kırşehir'inde kadınlarca temsil edebileceğini göstermek adına takımı oluşturduk. Bu iki güzide takımımız burada karşılaştı. Halkımızın da çok hoşuna giden bir organizasyon oldu inşallah." diye konuştu.

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise karşılaşmanın şehrin tanıtımı için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı takip eden vatandaşlar milli takım lehine tezüharatta bulundu.

Kaynak: AA

Murat Sefa Demiryürek, Yerel Haberler, Milli Takım, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Takımı Kırşehir'de Gösteri Maçı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşa ABD de dahil oldu İran’ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
Trump, İran saldırısını böyle takip etti Trump, İran saldırısını böyle takip etti
ABD, İran’ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
Berberde fön makinesi bomba gibi patladı Berberde fön makinesi bomba gibi patladı
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’da termometreler zirve yapacak Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
Çin uyardı: ABD, 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı Beklenen açıklama geldi ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
Trump’ın İran’a saldırı kararı ABD Kongresi’ni karıştırdı Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
Irak’tan ABD’nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

07:56
Savaşta 11. gün İsrail, İran’ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu
Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
21:39
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
14:07
AK Parti’den ABD’nin İran’a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
AK Parti'den ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
13:52
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İBB, AB’den aldığı metro kredisini metroda kullanmadı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İBB, AB'den aldığı metro kredisini metroda kullanmadı
13:31
Apartmanın 3’üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
Apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
13:10
Türkiye’den ABD’nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
12:20
ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail’de sosyal kısıtlamalar
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
11:56
İran’dan ABD saldırısına Hayber’li misilleme Görüntüleri paylaştılar
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar
11:34
İstanbul’da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
11:34
İngiltere: İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
11:28
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 08:21:21. #7.11#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Takımı Kırşehir'de Gösteri Maçı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.