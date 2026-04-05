Ampute Futbol Teknik Direktörü Kalp Krizi Geçirdi

05.04.2026 17:19
Mustafa Bebe, ampute futbol maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SAKARYA'da Ampute Futbol Süper Ligi maçında saha kenarında kalp krizi geçiren Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe (62), hayatını kaybetti. Bebe'nin kalp krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Depsaş Enerji Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe, saha kenarında fenalaşıp, yere yığıldı. Teknik direktörlerinin yere düştüğünü gören futbolcular ve teknik heyet, maçı bırakarak Bebe'ye ilk müdahaleyi yapmak için yanına koştu. Çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Bebe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Karşılaşma sosyal medya üzerinden canlı yayınlanırken, Bebe'nin fenalaşıp yere düştüğü anlar ve yapılan müdahale kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:13
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
