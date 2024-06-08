Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası\'nda üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.