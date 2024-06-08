Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon oldu - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası\'nda üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

08.06.2024 20:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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