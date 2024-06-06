Ampute Milli Futbol Takımı Almanya'yı 11-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı Almanya'yı 11-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu çeyrek final maçında Almanya'yı 11-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ömer Güleryüz'ün hat-trick yaptığı maçta Türkiye, etkili bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

06.06.2024 14:35
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Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu çeyrek final maçında Almanya'yı 11-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final mücadelesinde Camille Fournier Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Ay-yıldızlılar, 5. dakikada Muhammet Yeğen'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Türkiye, 12. dakikada Kemal Güleş'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 18. dakikada Muhammet Yeğen kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. İlk yarı millilerin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda baskısını daha da artıran Ay-yıldızlılar, 27. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle skoru 4-0'a getirdi. 32, 36 ve 38. dakikalarda Ömer Güleryüz, 35. dakikada Serkan Dereli, 42. dakikada Kemal Güleş, 47. dakikada Savaş Kaya ve 50+2. dakikada Rahmi Öncan'ın golleriyle Ampute Futbol Milli Takımı, Almanya'yı 11-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Öte yandan Ömer Güleryüz, bu maçta yaptığı hat-trick ile gol krallığı yarışında 14 gole ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. - LYON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı Almanya'yı 11-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ampute Milli Futbol Takımı Almanya'yı 11-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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