Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i 6-0 Mağlup Ederek EURO 2024'e Muhteşem Başlangıç Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i 6-0 Mağlup Ederek EURO 2024'e Muhteşem Başlangıç Yaptı

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun ilk maçında İsrail'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı. İsrail takımı ise ısınmaya ve seremoniye çıkarken tribünler tarafından protesto edildi.

02.06.2024 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun ilk maçında İsrail'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında Camille Fournier Stadyumu'nda İsrail ile karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 7. dakikada Ömer Güleryüz'ün attığı golle 1-0 öne geçti. 24. dakikada ceza sahası dışından Alican Kuruyamaç'ın vuruşunda ay-yıldızlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler 27. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle farkı 3'e çıkardı. 29. dakikada yine sahneye Ömer Güleryüz hat-trick yaptı ve ay-yıldızlılar, rakibi karşısında farkı 4'e çıkardı. 48. dakikada maçın yıldız isimlerinden Ömer Güleryüz, skoru 5-0'a getirdi. Son sözü 49. dakikada Muhammet Yeğen söyledi ve milliler sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Milliler, grubun ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

İsrail protesto edildi

Öte yandan İsrail takımı ısınmaya ve seremoniye çıkarken, tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Gazze" tezahüratlarında bulundu. İsrail'in milli marşı okunurken, taraftarlar ıslıklarken, ay-yıldız oyuncular da yan dönerek protestoya katıldı. Ayrıca Ampute Milli Takımı, İsrailli oyuncularla selamlaşmadı. - LYON

Kaynak: İHA

İsrail, Futbol, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i 6-0 Mağlup Ederek EURO 2024'e Muhteşem Başlangıç Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
15:52 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 19:52:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i 6-0 Mağlup Ederek EURO 2024'e Muhteşem Başlangıç Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement