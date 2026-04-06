06.04.2026 20:54
Spor camiası, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünü çeşitli kutlama mesajlarıyla andı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin her köşesine ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasında, "Haberciliğin nabzını tutan, kurulduğu günden bugüne Türk sporunun gelişimine katkı sunmaya devam eden Anadolu Ajansı 106 yaşında. Milli sporcularımızın ulusal ve uluslararası alandaki başarılarının kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol üstlenen Anadolu Ajansına, branşımız ve Türk sporuna sağladığı katkılar için teşekkür ederiz." denildi.

Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye Judo Federasyonu ise şu paylaşımı yaptı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' hedefiyle kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkemizin dört bir yanından ve dünyadan gelişmeleri kamuoyuna ulaştıran Anadolu Ajansı, spor başta olmak üzere pek çok alanda önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bu anlamlı yıl dönümünde, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor; çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü de AA'nın kuruluş yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Federasyon başkanlarının mesajları

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "106 yıldır tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliğin en güçlü temsilcilerinden biri olan Anadolu Ajansı, sporun ve özel sporcularımızın başarı hikayelerinin geniş kitlelere ulaşmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. Özel sporcularımızın azmini, mücadelesini ve elde ettiği başarıları kamuoyuna en doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansına teşekkür ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum." mesajını paylaştı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ise mesajında, AA'nın, sporun ve sporcunun da en güçlü destekçisi olduğunu belirterek, "Türk sporunun her anında yanımızda duran, başarılarımızı dünyaya duyuran, sporcularımıza moral ve motivasyon veren bu köklü çınarın 106. yılını en içten dileklerimle kutluyum. Geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüyen Anadolu Ajansına nice başarılı, güçlü ve gurur dolu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Milli mücadelenin teknoloji, siyaset ve küresel diplomasi boyutunda sürdürüldüğü günümüz koşullarında aynı bilinç ve kararlılıkla çalışan Anadolu Ajansımıza nice yüz yıllar boyunca muvaffakiyet temenni ederim." mesajını yayımladı.

Kaynak: AA

