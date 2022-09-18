Finalde rakibini mağlup eden Kanal 7 şampiyon olurken, Anadolu Ajansı ikinciliği elde etti. İhlas Haber Ajansı ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı , Gölbaşı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Basın Futbol Turnuvası'nda ikinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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