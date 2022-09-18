Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası sona erdi

Anadolu Ajansı, Gölbaşı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Basın Futbol Turnuvası'nda ikinci oldu.
Gölbaşı Belediye Stadı'nda 16 kurumun katıldığı turnuva yaklaşık 1 ay sürdü. Son 16 turundan itibaren rakiplerini tek tek eleyen Anadolu Ajansı ve Kanal 7 finale kaldı.
Finalde rakibini mağlup eden Kanal 7 şampiyon olurken, Anadolu Ajansı ikinciliği elde etti. İhlas Haber Ajansı ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Dereceye giren kurumlara kupalarını ve madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek takdim etti.
Organizasyonun final maçında önce Ankara'daki kadın muhabirler de aralarında gösteri maçı yaptı.
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