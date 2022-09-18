Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası sona erdi

18.09.2022 11:10
Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası sona erdi

Anadolu Ajansı, Gölbaşı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Basın Futbol Turnuvası'nda ikinci oldu.

Anadolu Ajansı, Gölbaşı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Basın Futbol Turnuvası'nda ikinci oldu.

Gölbaşı Belediye Stadı'nda 16 kurumun katıldığı turnuva yaklaşık 1 ay sürdü. Son 16 turundan itibaren rakiplerini tek tek eleyen Anadolu Ajansı ve Kanal 7 finale kaldı.

Finalde rakibini mağlup eden Kanal 7 şampiyon olurken, Anadolu Ajansı ikinciliği elde etti. İhlas Haber Ajansı ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren kurumlara kupalarını ve madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek takdim etti.

Organizasyonun final maçında önce Ankara'daki kadın muhabirler de aralarında gösteri maçı yaptı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, Anadolu Ajansı, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:51 2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 16:03:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement