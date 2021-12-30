Anadolu Efes: 75-67

SALON: KazanHAKEMLER: Ilija Belosevic, Elias Koromilas, Milos KoljensicUNICS KAZAN: Lorenzo Brown 7, Uzinskii 3, Hezonja 9, Vorontsevich 12, John Brown 20, Canaan 9, Spissu 9, Brantley 6, Mayo, KlimenkoANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 5, Anderson 8, Moerman 5, Pleiss, Dunston 15, Bryant 6, Singleton 11, Petrusev, Erten Gazi1'İNCİ PERİYOT: 24-17İLK YARI: 42-383'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49Turkish Airlines Euroleague'in 18'inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda UNICS Kazan'a 75-67 yenilerek 9'uncu mağlubiyetini aldı.Karşılaşmanın ilk yarısını 42-38 geride kapatan Anadolu Efes'te Larkin 17, Dunston 15 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte John Brown 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken Vorontsevich 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 19'uncu haftasında 7 Ocak 2022 Cuma günü Bayern Münih'i konuk edecek.
Kaynak: DHA
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