Anadolu Efes, Alba Berlin ile Yüz Yüze - Son Dakika
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Anadolu Efes, Alba Berlin ile Yüz Yüze

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin ile karşılaşacak. Maç TSİ 22.00'de.

30.10.2024 10:17
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya'da Alba Berlin ile karşılaşacak.

Uber Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, son maçında iç sahada Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.

Alba Berlin ise 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu.

Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 maçta İstanbul ekibinin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.

Kaynak: AA

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