Anadolu Efes-ALBA Berlin maçının ardından - Son Dakika

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın ALBA Berlin'i 87-77 yenerek, ilk hedefleri olan play-off'a kalmayı garantilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, ALBA Berlin'in iyi bir takım olduğunu ve bundan önceki 10 maçının 8'ini kazandığını belirterek, "Maça kötü başladık ve 15 sayı geriye düştük. Bu bölümde skorer oyuncularımız Larkin ve Simon'dan sayı bulamadık. Ancak savunmadaki agresifliğimizi arttırarak geçiş hücumlarında kolay sayılar bulduk ve farkı kapattık. Bu sürede Larkin de ritmini buldu." diye konuştu.

İkinci yarıda eşleşmelerde değişiklik yaptıklarını aktaran Ataman, "Larkin maçın sonlarına doğru bir lider gibi topu eline aldı. Kendi oyununu oynayarak hem asist hem de sayılarıyla mükemmel bir katkı sağladı. Bryant da güzel katkı verdi. Dunston ve Singleton da savunmada güzel işler yaptı. Maçı kazanmayı bildik ve ilk hedefimiz olan play-off'a kalmayı garantiledik. Takımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ALBA Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez ise galibiyetinden dolayı Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Anadolu Efes ikinci yarı iyi oynadı ve maçı kazandı. Kendi oyunumuz için de mutluyum. Gerek adam paylaşımı gerekse pas anlamında tam bir takım oyunu oynadık. Bu şekilde devam edersek çok iyi olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.