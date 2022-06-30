Anadolu Efes, Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı

30.06.2022 11:57
Anadolu Efes, Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka'dan Fransız oyuncu Amath M'Baye'yi transfer etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka'dan Fransız oyuncu Amath M'Baye'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki uzun forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2013'te Japonya'nın Mitsubishi Diamond Dolphins takımında başlayan M'Baye, daha sonra New Basket Brindisi, AX Armani Exchange Milan, Virtus Segafredo Bologna ve son üç sezonda Pınar Karşıyaka forması giydi.

AX Armani Exchange Milan ile 2017-2018'de İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan M'Baye, 2018-2019 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Virtus Segafredo Bologna kadrosunda yer aldı.

Yunanistan'ın ev sahipliğinde 2009'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı ile gümüş madalya kazanan M'Baye, Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 15,1 sayı, 4,5 ribaunt ve 1,9 asist ortalamaları yakalayan tecrübeli oyuncu, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise maç başına 15,7 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,9 asistle oynadı.

THY Avrupa Ligi'nde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, daha önce Will Clyburn ve Ante Zizic'i kadrosuna katmıştı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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