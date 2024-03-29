Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz'i mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz'i mağlup etti

Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz\'i mağlup etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta müsabakasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 97-76 yenerek galibiyet elde etti. Anadolu Efes, ligdeki konumunu 10. sıraya yükseltirken, Baskonia Vitoria-Gasteiz ise 9. sırada kaldı.

29.03.2024 00:43  Güncelleme: 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta müsabakasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'yı 97-76 yendi.

İspanya'nın Bask bölgesinde Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Buesa Arena'daki maçın ilk çeyreğini 32-22 önde kapatan Anadolu Efes, ikinci çeyreğin sona ermesine 1 dakika 11 saniye kala 12 sayı farkla öne olmasına rağmen devreye 4 sayı farkla 49-45 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Türk temsilcisi, Ercan Osmani'nin de bu çeyrekteki 10 sayılık katkısıyla 3. periyodu 24 sayı farkla 77-53 önde tamamladı.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulundurarak farkın erimesine izin vermeyen Anadolu Efes, maçı da 97-76 kazandı.

Avrupa Ligi'nde son 2 haftaya girilirken oynadığı 32 karşılaşmada 15 galibiyet ve 17 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 10. sıraya yükseldi. Ligde yaptığı maçların 16'sını kazanıp 16'sında yenilen İspanya temsilcisi ise 9. sırada kaldı.

Takımlar arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Baskonia Vitoria-Gasteiz 87-80 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Basketbol, Vitoria, İspanya, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz'i mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Karşıyaka Taraftarları Yıkılan Stadyumun Yeniden Yapılması İçin Miting Yaptı
    23:27 Karşıyaka Taraftarları Yıkılan Stadyumun Yeniden Yapılması İçin Miting Yaptı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, 10 yıl önce yıkılan stadyumun yeniden yapılması için miting düzenledi. Taraftarlar, Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisinde bir araya gelerek meşale yaktı ve çeşitli sloganlar attı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, taraftarın yıllardır yapılmayan Karşıyaka Stadı için yaptığı etkinliğe kulüp yönetimi olarak destek verdiklerini belirtti. Etkinliğe siyasi parti adayları ve kulüp yöneticileri de katıldı.

  • Karşıyaka Taraftarı Stadyumunu Geri İstiyor
    23:25 Karşıyaka Taraftarı Stadyumunu Geri İstiyor

    Karşıyaka taraftarı, yıllar önce yıkılan stadyumlarını geri istemek için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı ve diğer sporcular, camia ve taraftarlar, yeni stadyum için destek istedi.

  • Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek lider tamamladı
    22:39 Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek lider tamamladı

    Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve normal sezonu lider tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit ise üçüncü sırada yer aldı. Maçın salonu TVF Burhan Felek'te oynandı ve toplam süre 118 dakika sürdü.

  • Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2023'te büyük başarılar elde etti
    22:05 Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2023'te büyük başarılar elde etti

    Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.

  • A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ ve Sırbistan maçlarına galibiyet için çıkacak
    22:01 A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ ve Sırbistan maçlarına galibiyet için çıkacak

    A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşmak için iyi bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak görüyor ve seyircinin desteğinin önemini vurguluyor.

  • Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
    21:43 Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

  • Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi
    20:35 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi

    Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez'in performansı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından övgüyle karşılandı.


00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
00:10 İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
22:50 Güney Afrika’da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü Güney Afrika'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
22:44 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
22:26 Muğla’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti Muğla'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 01:13:23. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz'i mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement