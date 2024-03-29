Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz\'i mağlup etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta müsabakasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'yı 97-76 yendi.
İspanya'nın Bask bölgesinde Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Buesa Arena'daki maçın ilk çeyreğini 32-22 önde kapatan Anadolu Efes, ikinci çeyreğin sona ermesine 1 dakika 11 saniye kala 12 sayı farkla öne olmasına rağmen devreye 4 sayı farkla 49-45 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Türk temsilcisi, Ercan Osmani'nin de bu çeyrekteki 10 sayılık katkısıyla 3. periyodu 24 sayı farkla 77-53 önde tamamladı.
Son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulundurarak farkın erimesine izin vermeyen Anadolu Efes, maçı da 97-76 kazandı.
Avrupa Ligi'nde son 2 haftaya girilirken oynadığı 32 karşılaşmada 15 galibiyet ve 17 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 10. sıraya yükseldi. Ligde yaptığı maçların 16'sını kazanıp 16'sında yenilen İspanya temsilcisi ise 9. sırada kaldı.
Takımlar arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Baskonia Vitoria-Gasteiz 87-80 kazanmıştı.
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