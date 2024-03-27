Anadolu Efes, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile deplasmanda karşılaşacak

Trabzonspor, Caleta-Car ve Lundstram için temaslarını hızlandırdı

Trabzonspor, İngiliz ekibi Southampton'da oynayan Duje Caleta-Car ve İskoç takımı Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan John Lundstram için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Southampton'un küme düşmesiyle Caleta-Car'ı transfer etmek isteyen Trabzonspor, Lundstram'ı da İngiltere dışına çıkarmak için çaba sarf ediyor. Ayrıca, Chaves forması giyen Hector Hernandez'i de yakın takibe aldı. Trabzonspor, yeni sezon öncesi transferleri tamamlamayı ve oyuncuların kamp dönemine hazır olmasını hedefliyor.