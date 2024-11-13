Anadolu Efes Baskonia\'yı Yendi

Spor

SALON: Buesa Arena

HAKEMLER: Sreten Radovic, Ioannis Foufis, Jurgis Laurinavicius

BASKONIA: Baldwin 5, Forrest 8, Sedekerskis 9, Moneke 22, Hall 8, Howard, Luwawu-Cabarrot 5, Jaramaz, Rogavopoulos 8, Diop 13, Ndiaye 6

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 2, Nwora 5, Thompson 18, Beaubois 16, Oturu 2, Bryant 20, Smits 5, Johnson 5, Poirier 11, Hollatz, Willis 3, Doğuş Özdemiroğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-24

İLK YARI: 39-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-65

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 9'uncu haftasında konuk olduğu İspanya temsilcisi Baskonia'yı 89-84 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 5'inci galibiyetini elde etti. Baskonia ise 5'inci mağlubiyetini aldı.