Anadolu Efes, Bayern Münih'i Yendi

(İSTANBUL) - THY EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Almanya ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da başladı.
Birinci periyotu 27-22, ikinci periyotu 56-48, üçüncü periyotu 74-73 üstün kapatan Anadolu Efes, Bayern Münih'i 101 -90 mağlup etti.
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