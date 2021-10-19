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Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi - Son Dakika

Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi

19.10.2021 08:55

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 90-68 yenerek 4'te 4 yaptı. Geçen sezon şampiyon olduğu EuroLeague'deki ilk 4 maçını kaybeden Efes, Fenerbahçe'den de 22 sayı fark yiyerek taraftarına üzüntü yaşattı.

Fenerbahçe Beko, Efes'e karşı baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 22 farkla galip bitirdi. Fenerbahçe, Efes'e karşı 6 maçlık kazanamama serisine son verdi.

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Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Fenerbahçe Beko ise 4'te 4 yaptı. Anadolu Efes, geçen sezon şampiyon olduğu EuroLeague'deki ilk 4 maçını kazanamadı. Geçen sezon fırtına gibi esen Ergin Ataman'ın öğrencilerinin bu sezona etkisiz başlaması dikkat çekti.

Aradığınız şampiyona ulaşılamıyor! Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den fark yedi

Fenerbahçe Beko: Henry 4, Melih Mahmutoğlu 11, Pierre 7, Booker 17, Vesely 2, De Colo 8, Şehmus Hazer 12, Tarık Biberovic 15, Metecan Birsen 6, Ahmet Düverioğlu 8, Ekrem Sancaklı

Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 17, Moerman 5, Singleton, Dunston 7, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim 2, Erten Gazi 14, Ömercan İlyasoğlu, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 24-16

Devre: 47-31

3. Periyot: 68-45

Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi - Son Dakika
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