Anadolu Efes, EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR'u 83-68 yenerek 4. galibiyetini aldı

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Anadolu Efes: Payne 14, Loyd 10, Malcolm 15, Saric 11, Fernando 15, Yusta 6, Ercan Osmani, Strazel 8, Jones 4, Erkan Yılmaz

Panathinaikos AKTOR: Grant 6, Nunn 17, Bonga 8, Mitoglou 4, Yabusele 2, Francisco 8, Kalaitzakis, Badio 5, Hayes-Davis 11, Lessort 5, Hernangomez 2, Fall

1. Periyot: 21-18

Devre: 45-37

3. Periyot: 61-51

Beş faulle çıkan: 39.16 Lessort (Panathinaikos)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise ikinci yenilgisini yaşadı. Yunanistan ekibi, bu sezon organizasyonda en az sayı kaydettiği maçı oynadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikasından itibaren oyun kontrolünü eline alan ve boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı: 21-11. Kalan bölümde toparlanan Panathinaikos AKTOR, 7-0'lık seri elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte yaptığı sert savunma ile Panathinaikos'u top kayıplarına zorlayan ve hataları basketle sonuçlandıran Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 39-27. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Dengeli geçen üçüncü periyotta maçın temposunu kontrol eden ve topu iyi paylaşan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 61-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 32. dakikada farkı 3'e indirdi: 61-58. Hücumda ritmini kaybeden Yunanistan temsilcisi karşısında Payne ile Malcolm'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle farkı 15'e kadar çıkaran Anadolu Efes, sahadan 83-68 galip ayrıldı.