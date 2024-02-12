Anadolu Efes'in oyuncusu Derek Willis'in burnu kırıldı - Son Dakika
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Anadolu Efes'in oyuncusu Derek Willis'in burnu kırıldı

Anadolu Efes\'in oyuncusu Derek Willis\'in burnu kırıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas ile oynanan maçta Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Derek Willis'in burnu kırıldı. Oyuncuya başarılı bir operasyon geçirildi ve burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapıldı.

12.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas ile dün oynadıkları maçta burnu kırılan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Derek Willis, operasyon geçirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Derek Willis'in dün oynanan Galatasaray Ekmas karşılaşmasında burnu kırılmış, oyuncumuza karşılaşma sonrasında Doç. Dr. Sertan Şahin tarafından burun redüksiyon ve atel uygulaması yapılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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