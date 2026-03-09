Anadolu Efes, Manisa Basket'i Geçti - Son Dakika
Anadolu Efes, Manisa Basket'i Geçti

09.03.2026 22:41
Anadolu Efes, Manisa Basket'i 85-76 mağlup ederek ligdeki 13. galibiyetini aldı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Alper Gökçebel

MANİSA BASKET: Stevenson 8, Yiğit 6, Starks 5, Johnson 9, Pereira 17, Smith 5, Yağız, Karahan, Mintz 19, Buğra, Altan, Martin 7

ANADOLU EFES: Loyd 20, Babb 4, Dessert 10, Dozier, Ercan Osmani 9, Şehmuz 12, Lee 18, Smits, Burak, Mutaf, Erkan 5, Jones 7

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

DEVRE: 32-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Glint Manisa Basket, sahasında, Anadolu Efes'i ağırladı. Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maç, 85-76 Anadolu Efes'in galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk periyodu 13-19, ilk devresi 32-41, üçüncü periyodu da 56-62 sonuçlandı. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu Efes'te Loyd oldu. Bu skorla Anadolu Efes ligde 21 maçta 13'üncü galibiyetini elde ederken Manisa Basket 7 galibiyette kaldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Anadolu Efes, Manisa, Spor, Son Dakika

