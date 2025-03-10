Anadolu Efes, Manisa Basket'i Mağlup Etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Manisa Basket'i Mağlup Etti

Anadolu Efes, Manisa Basket Divissa'yı 83-72 yenerek 20. hafta maçını kazandı.

10.03.2025 21:16
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Salon: Muradiye

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Murat Ciner

Manisa Basket Divissa: Chiozza 10, Acuil 15, Buğra Çal, Besson 16, Thomas 6, White 22, Yunus Emre Sonsırma 3, Leon Apaydın, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu

Anadolu Efes: Beaubois 21, Bryant 7, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 16, Larkin 8, Rıdvan Öncel, Oturu 13, Erkan Yılmaz 2, Willis 2

1. Periyot: 14-23

Devre: 33-38

3. Periyot: 54-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın son maçında Anadolu Efes, deplasmanda Manisa Basket Divissa'yı 83-72 mağlup etti.

Manisa Basket Divissa'nın 4-0'lık seriyle başladığı müsabakanın ilk 5 dakikası 8-8 beraberlikle geçildi. Kalan bölümde Anadolu Efes, Thompson ve Larkin'in etkili oyunuyla periyodu 23-14 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Manisa Basket Divissa, Acuil, White ve Besson'un sayılarıyla müsabakanın 15. dakikasında farkı 1'e indirdi: 26-27. Skor üstünlüğünü bırakmayan Anadolu Efes, Erkan Yılmaz ve Ercan Osmani'nin etkili oyunuyla soyunma odasına 38-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli atışlarıyla farkı 10 sayıya çıkardı: 33-43. Maçın 25. dakikasını 51-38 üstün geçen konuk ekip, Oturu ve Beaubois ile etkili olduğu çeyrek sonunda final periyoduna 63-54 önde girdi.

Son çeyrekte Anadolu Efes'ten Oturu ve Beaubois'nın sayılarına Manisa Basket Divissa, Acuil ve Chiozza ile cevap verdi. Son 5 dakikaya 74-62 önde giren Anadolu Efes, müsabakadan 83-72 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Manisa Basket'i Mağlup Etti - Son Dakika

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